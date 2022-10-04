中華電(2412)今(4)日宣布，將攜手愛爾達轉播2022 FIFA卡達世界盃足球賽，中華電MOD在網路傳輸上持續強化，董事長謝繼茂表示，中華電將採陸海空高規格傳輸，且因賽事長達30天、總計64場，故看好將創造成長相較東奧三倍的觀影人次。

中華電董事長謝繼茂表示，中華電自2010年開始轉播世界盃足球賽，今年連續第四次取得轉播權。中華電MOD已成為國內民眾觀看運動賽事的首選平台，從東京奧運、北京冬奧、BWF羽球聯賽到全球矚目的世界盃足球賽，迎戰今年卡達世界盃足球賽，中華電MOD獨家轉播64場全賽事，由於東奧為期17天，觀看人次高達730萬、瀏覽量2.7億次，而本屆世足達30天，所以推估一天兩場賽事下，可望創造成長相較東奧三倍的觀影人次。

謝繼茂談到，本次的轉播網路傳輸也是一大挑戰，網路已經擴充比去年東奧多兩倍，中華電將打造陸海空傳輸，主視角用衛星轉播，多視角頻寬就要用到電路海纜。另外，由於今年世足賽在卡達舉行，時差跟台灣差五個小時，賽事都從卡達時間下午開始，剛好就是台灣人下班就可以開始鎖定世足賽轉播，觀眾可以透過大電視、電腦甚至手機觀看。

廣告收益部分，謝繼茂表示，中華電MOD去年東京奧運就有不錯的表現，今年銷售的初階段已看到非常好的成績進來，已達到預期的數字，有機會超過去年的奧運，預估會相較去年有1.2~1.3倍的成長。

中華電本次看準世足賽將帶起觀眾需求，推出「HamiVido金球大禮包」，暢看Hami Video運動館150天，開賽後還可使用世足AR，還有機會抽中官方贊助商限量贈品。