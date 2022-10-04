2022年「台灣創新技術博覽會」將於10月13日至15日在台北世貿一館盛大登場，此次由政府10部會聯合主辦，逾400家國內外參展商及學校團體參與其中，更有來自日本、泰國、印尼及厄瓜多等國的參展商，展出千項創新技術。本展已是亞洲發明界的年度盛事，提供我國業者與發明人更多交流機會，也將帶來更多合作商機。

「發明競賽區」今年有超過500件參賽作品，品項多元展現國內發明人充沛的發明量能，其中有多項參展作品搶先於周二展前記者會曝光，包含車輛研究測試中心的「具決策診斷之自動駕駛方法及其裝置」，整合車輛控制命令、道路環境資訊以及車輛動態資訊，判斷車輛行駛行為是否合理並加以修正，改善AI決策模型可能讓系統安全不確定因素提高的問題；「自動化可攜式即時總生菌數檢測系統及其方法」由行政院農業委員會水產試驗所研發，可攜、快速且準確度高的系統，除可大幅提升品管能力與競爭力之外，不需專業人員上機，一鍵即可操作，將對國人公共衛生及食品安全有極大貢獻。另外，國立台灣海洋大學團隊帶來一款適合於一般電動車使用的「發電避震器」，將減震過程中部份能量轉換成有效的電能，藉此提升電動車的路程續航力，呼應全球各國倡議的電動車政策。

由各部會籌組的「永續發展」、「未來科技」及「創新領航」三大主題館為創博會另一焦點，「永續發展館」精選107項技術，秉持對環境永續的責任，記者會中提前展示行政院農業委員會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心的「離岸風場藻貝類養殖之海洋碳匯應用」，不僅可以有效豐富漁業資源，藻體成長過程中更能吸收大量二氧化碳，在減碳增匯的目標中將扮演重要角色。

「未來科技館」則鎖定未來3至10年的技術，如國立台灣大學醫學院展示的「深度學習結合物聯網血氧機早期預警猝死」技術，是首個有人工智慧猝死早期預警功能的AIoT連續性血氧偵測系統，未來將可供受監測者有充分時間就醫。本屆更首度辦理「科技創新卓越獎」及「未來科技獎」徵選，展出國內外獲獎的出色作品，將全球指標科研技術聚集台灣。

「創新領航館」今年特別增設半導體專區，邀請台積電(2330)、聯發科(2454)、日月光投控(3711)、瑞昱(2379)等10家國際知名半導體指標廠商參展，亦包含多項創新技術，如仁寶(2324)電腦帶來全球唯一5G MR混合的「APAL 5G MR混合實境眼鏡」，目前已運用在智慧工廠、工業製造、教育訓練及研討會等場域，未來將進一步落實在各產業與民眾日常生活中，藉創博會描繪更先進的未來世界樣貌。