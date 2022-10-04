北市警內湖分局與士林地檢署合作，辦理「111年地方公職人員九合一選舉查察賄選防制暴力宣導」，由分局長王炳睿親自主持，以查察賄選防制暴力為主軸，輔以防竊、反詐騙、反毒、安居緝毒等多項預防犯罪宣導。

警方表示，九合一選舉將於11月26日舉行，查賄制暴為當前重點工作，特別邀請士檢檢察官林士淳與會，針對選舉查察賄選防制暴力宣導，鼓勵民眾勇於檢舉、拒絕賄選。

內湖分局強調，「新世代打擊詐欺策略行動綱領」及「安居緝毒專案」等工作主軸，都是當前警政重要的治安工作，因此本次會議，特別邀請守望相助隊與會，希望提醒民眾如發現社區 人員出入複雜、屋內常傳出刺鼻臭味等生活周遭有毒品犯罪之可疑徵候，或是有發現吸毒者毒品交易或群聚吸毒治安之熱點，可撥打報案專線檢舉，警方將立即派員查處，藉由警民合作，共同打擊犯罪，營造無毒社區。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

★保護自己、遠離毒品 中時新聞網與你一起拒絕毒害！