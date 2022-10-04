高雄市交通局3月底於漁港路、新生路段8處增設16套AI影像偵測器及10套VD偵測器，透過AI影像分析系統。此圖為VD偵測器。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

偵測器的車流將透過AI系統運算對號誌進行調整。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

鑒於高雄市前鎮漁港未來轉型成觀光漁港，預計會帶來觀光的人潮與車流，高雄市交通局3月底於漁港路、新生路段8處增設AI影像分析、車輛偵測器（VD）系統，透過系統偵測車流來調整號誌周期，達到疏導車流的效果。據統計，於漁港北一路、新生路口增設前的車隊長度為18公尺，增設後縮短15.8公尺，縮短幅度達17.63％。

未來前鎮漁港轉型後成為觀光漁港，將會為該地帶來大量的人潮與車潮，交通局推動「前鎮漁港整體交通規畫及建設計畫」，應用AI影像分析技術、導入即時交通預測及建置智慧號誌控制管理系統，望以智慧交通技術妥善管理前鎮漁港周邊交通秩序與提升通行安全。

交通局表示，3月底於漁港路、新生路段8處增設16套AI影像偵測器及10套VD偵測器，透過AI影像分析系統，進行車種辨識、路口流量、速率、轉向量等辨識，24小時不間斷偵測路段車隊長度，來調控該路段的號誌時間，能有效降低路口停等延滯、增進幹道續進效率，以利改善多號誌化路口紓解及提升整體系統道路服務水準目標。

舉例來說，在號誌周期固定下，AI系統將偵測路段車流長度，車隊較長的路段將增加綠燈秒數，反之車隊較短的路段則會降低綠燈秒數，藉此來疏導車流；倘若車流比預期還多，系統將會更改號誌周期，如漁港路將會從150秒增至180秒、新生路段則分為二階段調整，先從120秒調整至150秒，無法有效疏通時，再從150秒增至180秒。

交通局表示，從3月底增設系統至今，據統計漁港北一路、新生路口增設前的車隊長度為18公尺，增設後縮短15.8公尺，縮短幅度達17.63％。