【每日必看】國道全武行!男遭壯漢"量級壓制" 慘被奪棍連毆 20221004 @中天新聞

國道5號蘇澳交流道昨（3日）中午發生一起行車糾紛，1輛白色自小客車與1輛遊覽車駕駛疑因鳴按喇叭起衝突，便將車停在路將上演全武行，自小客車駕駛持鋁棒作勢攻擊，殊不知遭人高馬大的遊覽車駕駛搶走還遭毆打，稍早事故過程影片曝光。

回顧事發過程，1輛白色自小客車與1輛遊覽車，3日行經國道5號南下蘇澳交流道處，雙方疑似因喇叭聲引發衝突，便將車停在下交流道口處，雙方駕駛則下車在車道上互嗆，其中自小客車駕駛還拿鋁製球棒作勢攻擊，起初言語辱罵，到最後演變為肢體衝突。

影片中可見，自小客車駕駛手中的球棒被人高馬大的遊覽車駕駛奪走，雙方互相叫囂「你叫警察啊！」、「叫啊！」數次推拉中，小客車駕駛連挨了遊覽車駕駛幾計棍棒，接著隨即瞬間暈眩站不穩、腳步踉蹌，還手扶快車道的來車引擎蓋，場面相當驚險，最後遊覽車駕駛索性將球棒往車道外丟棄。

國道公路警局第九隊表示，昨日有接獲報案，坪林交控中心通報，蘇澳交流道出口有回堵狀況，經員警到場發現無任何事故，並檢視民眾所提供的影像，會通知影片中的當事人到案，了解案情的狀況予以處置。

國九隊說，如車輛無故於高速公路車道上暫停，會依據道路交通管理處罰條例第33條，處3000元至6000元的罰緩，而是否涉公共危險罪，將依個案的事實情況來認定並予以移送，目前案件釐清中。