搶錢搶瘋了？有女子在臉書抱怨自己被開1張「闖紅燈」罰單，但是，明明闖紅燈的是1輛疑似要趕緊將傷者受往醫院的救護車，但最誇張的是罰單上的採證照片中，根本沒有1輛是她的車子，收到這張罰單讓她感受到「擾民的行為」；網友也搖頭「真的擾民，浪費人家時間」、「申訴成功的單，應該要賠償花費時間及精神的損失」。

一名女子在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳1張「逕行舉發」紅單照片，照片中上方有2張採證照片，清楚說明違規形式是「闖紅燈」，然而，照片中的1輛黑車與1輛白車皆在路口等紅燈，唯一不一樣的地方是有輛救護車闖了紅燈，疑似要趕緊將傷者受往醫院；另外，從照片中也可見採證照片的車牌是顯示「AP」，但是紅單上的車牌則是顯示「AR」。

對此，原PO也開玩笑的表示「原來我家開救護車」，並對於收到這張罰單感受到「擾民行為」；有網友也詢問原PO「您是中間車道停在停止線前的白車嗎？」，原PO也親自回覆「圖片上所有的車都不是我的車哦」，網友一知道後全傻眼，並笑說「這就幽默了」，也指出「科技執法最近好像看不少這種包」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「看照片的人眼睛是瞎了嗎？都不用看清楚就直接開單也太誇張了吧」、「說個笑話，科技執法」、「警察又不是一天擾民，眼睛有問題還要開」、「申訴成功的單，應該要賠償花費時間及精神的損失」、「政府部門，螺絲掉滿地」、「真的擾民，浪費人家時間」、「搶錢搶瘋了嘛」、「太誇張了吧 連照片都不看直接開的概念」、「要浪費油錢去申訴，擾民啊」。