為確實了解民眾需求，南投縣議員參選人簡千翔頂著攝氏30幾度的豔陽天，靠雙腳走訪選區每個角落，今日簡千翔也在臉書上表示，當他走到第五站「濁水車站」時，他認為「濁水車站的附近能夠有機會發展成藝文展區，勢必會對南投的觀光帶來更多的加分」，引發討論。

簡千翔在臉書上PO出「用腳愛南投，濁水車站篇」表示，「很多人都說…南投沒落的原因就在交通不便、很多人都說…南投連火車都沒有，南下北上都很不方便，但其實，南投是有火車的！」簡千翔直言，「大家還記得火車好多節嗎？南投的集集車站也曾經吸引超多的觀光客前往旅遊！可以見得，南投的集集線是以觀光為主。但除了集集跟車埕，其他的車站，好像都被忽略了！」

簡千翔指出，尤其是以地理位置，應該最方便的濁水車站，卻沒有發揮它的優勢，在類似條件下的高雄駁二藝術特區，就很成功的變身為一個藝文展區。簡千翔坦言「倘若，濁水車站的附近能夠有機會發展成藝文展區，勢必會對南投的觀光帶來更多的加分，可以搭配原來的沙雕做一個長期的展區，再找一些南投當地的藝術家，來變化一些短期的展覽，相信可以吸引更多人到南投來一段文青小旅行」，最後簡千翔說，那天走了7個多小時，他也說了很多願景跟政見，接下來會慢慢跟大家分享。