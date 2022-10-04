新竹市長選戰由副市長沈慧虹披掛上陣，期盼接替林智堅，延續民進黨的執政。（本報資料照片）

2018年新北市長選戰，侯友宜以副市長之姿出征，最後大勝對手蘇貞昌29萬票，順利「升官」當選市長，不僅延續國民黨在新北市的執政，也讓許多朱立倫時代的政策得以擴大延續；今年在台北市、新竹市也各有黃珊珊、沈慧虹以副手身份投入市長選戰，對市政的熟悉度以及延續政策的優點，副首長參選在未來選戰能否成為常態還需要觀察。

侯友宜在2010年受時任新北市長朱立倫邀請，擔任副市長一職，時間長達7年多，並在2015年朱請假市長投入總統選戰時，代理市長達3個月。最後侯在2018年辭去副市長，參選新北市長，並以29萬餘票差距，擊敗民進黨蘇貞昌，奪下新北市長寶座。

而在今年選戰，台北市由市長柯文哲指定交棒的副市長黃珊珊出征北市選戰，雖然黃珊珊並未加入民眾黨，而是以無黨籍身份參選，但她表示，以無黨籍身份參選，才能延續柯文哲「打破藍綠惡鬥」的白色力量政治理念；在新竹市方面，林智堅投入桃園選戰，並指定副市長沈慧虹接棒參選，企圖力保民進黨在新竹市的執政。

除兩任現任副市長投入市長選戰外，本次選舉在其他縣市亦有參選人曾有參選縣市的副首長資歷，不過對於縣市副首長參選縣市首長，能否成為未來選戰的常態，形成另一種選舉「新顯學」？資深媒體人、政治評論家黃揚明分析，還需要再觀察。

黃揚明指出，市長在選擇副市長人選時，多半是希望他們能夠擔任幕僚的角色，因此在交棒時刻是否會推選副市長成為候選人，還要每個市長的個人風格而定，他舉桃園市長鄭文燦為例，因為鄭本身就是具有足夠光環的政治明星，相較之下他的副手便會變得「沒有聲音」，在這樣的情況下自然很難取而代之。

除此之外，這也關係到各政黨的選舉策略，通常政黨不太可能讓現任市長推選候選人，而是會由黨中央來決議，黃揚明直指，若非此次民進黨在市長候選人採徵召制，即便是從交通處長一路當到副市長，對市政相當熟悉的沈慧虹也未必能在初選出線。

另外，侯友宜擔任長達7年多的副市長，爾後還能自己成為政治明星，這樣的情況算是特例，很難以他的例子來做參考，而台北市的黃珊珊則是柯文哲本來就決定要交棒給她，才邀請她來擔任副市長一職，因此算是某種政治操作，更不能一概而論。

不過副手參選，就是市政延續而言，確實有一定的幫助，但是還是要就現實情況判斷，例如這次的新竹棒球場事件，對沈慧虹而言，反而會變成一種包袱，黃揚明形容，如果原來的市長滿意度夠高，則接替的副手便是「站在巨人的肩膀上」，反之則未必會有加分的效果。