今（4）日是重陽節，為了喚醒現代人對傳統及重陽敬老文化的重視，無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今（4）日就在臉書上端出了政策牛肉，直言：「讓⽼年⼈得到更好的照顧，而這也是政府所該承擔責任的最低需求，以此實現真正的社會和諧！」

鄭寶清今日在臉書上表示：「今日是重陽節，祝福各位長輩們身體安康！」鄭寶清強調，「⽼有所養，是家庭與政府共同的責任，更是社會和諧、家庭安康的重要元素，尤其是在貧富差距較⼤的現實客觀環境當中，必須建構完成的社會安全體系」，鄭寶清更期待：「未來的桃園，能有更多友善長者與照服員的相關政策，讓⽼年⼈得到更好的照顧，而這也是政府所該承擔責任的最低需求，以此實現真正的社會和諧！」

此篇文章一發出後，許多網友紛紛留言表示「有一天你我都會變老，多給老人們一點尊嚴與關懷」、「老人有福了，看到這個訊息」、「政黨的改革，從桃園開始」、「真的是好政見」、「讓台灣百姓可以迎向美好、快樂與有幸福感的未來。支持真正愛鄉土的在的地人鄭寶清」。