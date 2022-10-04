王琄在《十里桂花香》劇中飾演協助夫婿樊光耀(右)創立鼎泰豐的賢內助（客家電視台提供）

資深演員王琄身為「媽媽專業戶」，曾多次以媽媽角色入圍金鐘，並拿下3座金鐘獎獎座，她今年再次以患有失智的母親角色，入圍金鐘獎迷你劇集／電視電影女配角獎。王琄在《客家戲劇20年》節目中聊到，常被人家問到怎麼這麼常演媽媽角色，她笑說：「多好，因為媽媽永遠不缺貨！」

王琄表示，「媽媽」是她喜歡的一種角色類型，100位女性就會有1萬種以上媽媽的樣貌，所以雖然常演出媽媽角色，但每一位的個性及演出方式都大相逕庭。常在客家戲劇飾演媽媽的王琄也歸結出一套心得，她笑說，客家媽媽看起來傳統，但她們只是肉身是女生、裡面是個男人，很能扛起家計、甚至很有想法！

曾以客家電視《大將徐傍興》徐母一角，榮獲戲劇節目女配角獎的王琄表示，雖然自己不是客家人，但與客家淵源頗深，小時候居住的眷村對面就有客家阿婆，每天耳濡目染下，客語都能聽懂。除了《大將徐傍興》，王琄在客家電視也接連飾演不同形象的媽媽，像在《十里桂花香》劇中飾演協助鼎泰豐名揚海外的創辦人妻子，在《花樹下的約定》飾演未婚卻收養許多孩子的另類媽媽，每一個角色在她的詮釋下都各有特色，令人印象深刻。