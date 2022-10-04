2022新北市航空模型協會飛行嘉年華10/1於新北市樹林區後村堰遙控飛機場盛大舉辦，由新北市航空模型協會主辦，邀請全台航空模型協會會員及有興趣的民眾一同共襄盛舉，新北市政府交通局局長鍾鳴時及新北市高灘處處長張修銘親臨現場。嘉年華現場有靜態的飛機模型展示、動態的各式機種表演，包括油電機、噴射機、直升機等等，現場吸引近500人共襄盛舉，一睹壯觀的航空模型嘉年華會！永慶房屋熱情贊助活動所需帳篷50頂，讓參與的來賓及飛機模型遮陽休息。

永慶房屋贊助嘉年華所需帳篷50頂，讓參與的來賓及飛機模型遮陽休息。(圖/永慶房屋提供)

近百架飛機模型亮相 永慶房屋熱情贊助活動

新北市航空模型協會由一群熱愛模型飛行運動的玩家們組成，每年固定舉辦會慶凝聚會員間彼此感情、彼此砌磋飛行技巧與交流經驗。今年後村堰遙控飛機場正式啟用，飛機場內有機場跑道、飛機準備區、觀賞區等公共設施，場地符合標準且專業性十足。加上無人機近幾年發展蓬勃，因此特地擴大舉辦嘉年華，讓更多人了解遙控飛行模型。

嘉年華現場各式飛機模型齊聚一堂，最大型的飛機模型長約3、4公尺，小型的約30、40公分，全部一字排開場面十分壯觀。活動現場除了有來自全台各地的遙控飛行模型高手外，新北市航空模型協會也特別規劃飛機趣味射擊、親子初學體驗飛行活動，讓零經驗、感興趣的民眾可以現場參與、學習基本的操作技巧，使用安全性高的小型飛機做模擬，讓民眾體驗遙控飛行模型的樂趣。

2022新北市航空模型協會飛行嘉年華吸引近500人參與，一睹高超的飛行技術。(圖/永慶房屋提供)

新北市航空模型協會理事長陳敬飛表示，許多參與模型表演的玩家都具有10年以上經驗，希望透過舉辦嘉年華讓全台灣的玩家互相交流、並且推廣這項活動。此外，隨著玩家越來越多，因此也希望藉由這個活動宣導無人機管理辦法，讓飛行模型及相關規範被廣為認識，也期待未來能夠推廣產學合作，讓更多學生投入無人機科技的研究，促進產業發展。

永慶房屋業管部陳賜傑協理表示，很開心我們可以贊助這麼有意義的活動，無人機運用非常廣泛，除了大家熟知的遙控飛行模型外，現在還有應用在拍照的「空拍機」，經常用來商業表演、救災應變、甚至是國防軍事等等，跨足領域非常大。希望這次永慶的協助，不僅能讓活動順利進行，也可以促成更多人關心這項活動。永慶房屋身為在地好鄰居，只要地方有需求，永慶都會全力支援，促進地方向上發展。