尹斗俊（左）在《政客誠實中2》首次挑戰惡角，完美展現年輕富有、無所畏懼的模樣。（車庫娛樂提供）

韓國喜劇片《政客誠實中2》上週三在韓上映後，空降韓國票房冠軍，截至3日，累積票房已突破48.5億韓元（約1.1億台幣），羅美蘭回歸飾演華麗的回歸政界機會的前國會議員「朱尚淑」，和他的祕書「朴熙哲」（金武烈 飾）都意外變得不能說謊，成為「誠實的嘴皮子」搭檔，讓情況變得更加混亂，一發不可收拾，更勝前作的格局和笑點引爆整個戲院。

羅美蘭在近期宣傳訪談中也提到，很感謝名導朴贊郁讓她在電影界就此嶄露頭角，當年她在朴贊郁導演經典作《親切的金子》中令人印象深刻的演出，讓她從此打開試鏡運氣，後來還通過9成的作品甄選會，順利獲得角色，就此在影視界站穩腳步。羅美蘭表示：「當時我正在餵孩子喝母乳，沒想到卻突然接到《親切的金子》當天下午要試鏡的電話，我答應後就連忙帶著孩子和老公一起出門，總覺得一切好像會很順利，心臟跳個不停，兩天後就通知我拿到角色了！」後來透過《請回答1988》等作，展現多元豐富的戲路，甚至以《政客誠實中》一舉拿下青龍影后。

人氣團體「Highlight」隊長尹斗俊在片中首次挑戰惡角，飾演建設公司代表「姜延俊」，張宥貞導演也十分讚賞他的表現：「實際見到尹斗俊時，覺得他很善良，每當結束拍攝後，他總會問說自己的表現還好嗎。這是他首度挑戰惡角，對於這個角色充滿熱情。」而對於首度和尹斗俊合作的感想，羅美蘭也說：「斗俊超令人放心，很適合扮演那個角色，斗俊對於自己的角色十分盡責，就如導演所說的，他從自己內心引出壞角色的一面，完美展現年輕富有、無所畏懼的模樣。」羅美蘭還流露私心幽默地表示：「很可惜無法跟斗俊多拍幾場戲，武烈已經差不多了，要有年輕的血，才能吸引更多女性觀眾來看這部作品啊！」

金武烈過去以《蘿莉塔：情陷謬思》、《延坪海戰》、《極惡對決》等作，展現陰沉強烈的形象，後來他藉由《政客誠實中》裡的國會議員祕書市長角色，展現逗趣幽默的一面，而這次他在續作中，則意外和羅美蘭一起陷入只能說實話的窘境，金武烈表示：「我會再參演的理由之一，就是能再和羅美蘭前輩合作，前輩的喜劇演技真的是名不虛傳，獨一無二！想再藉這個場合對羅美蘭前輩說聲謝謝！」還透露自己在收到劇本時就像之前收到前作時一樣開心，他說：「續作更加新穎爆笑！聽說『笑』對呼吸道很好，現在這時期，呼吸道的健康十分重要，《政客誠實中2》會對大家的呼吸道健康負起責任，請大家多多期待！」

尹敬浩在片中續演羅美蘭丈夫角色，對於參演感想，他表示：「故事世界觀擴張了許多，拍攝前作時對於喜劇演技就滿有壓力的，而且還要再扮演羅美蘭前輩的丈夫。但在拍攝前作時，導演就不斷對我說『讓我看看你骯髒性感的精髓』、『證明你真的很帥』像這樣催眠我，因此獲得許多觀眾喜愛，讓我決定這次要更努力詮釋角色！」而對於二度合作的金武烈，尹敬浩不忘爆料：「這次金武烈雙眼都冒著火光看大家演戲，有時會對我們說『太誇張了』、『這樣不有趣』等意見，真實展現他『誠實的嘴皮子』的一面，讓演員同事們都提起精神了！」這令金武烈聽了感到十分慌張，連忙說不曉得會讓尹敬浩有這樣的感覺。

《政客誠實中2》本週五（7日）在台上映。