民進黨台北市長參選人陳時中於今九九重陽節，到松山區慈雲宮與地方長輩共餐，除了在現場高歌祝長輩生日快樂，也發送壽桃與芭樂，更承諾未來上任會恢復發放重陽敬老金，並用過往在衛生福利部的經驗，照顧到台北市的每一位長輩。

陳時中今參加安平社區發展協會的老人共餐活動，在致詞時提到，以前的敬老金在未來上任後一定會恢復發放，這是對長輩的尊重，因為其他縣市都有發放，台北市的長輩也需要受到同樣的照顧。陳時中也提到，政府在做的長照關懷據點，現在已經發展到相當成功的模式，因此可以在九九重陽節這個日子跟許多長輩、朋友一起吃飯，非常開心。

看到老朋友來相挺，陳時中也說，未來在長照上，會增加共餐天數、次數，讓長輩熱鬧、內心歡喜。陳時中也強調，長輩長者的福利他一定不會忘記，這也是他在擔任衛福部長任內重要的業務；陳時中提到，長照預算從過去的四十幾億做到現在六百多億的規模，照顧一定會越來越完善。

陳時中也跟現場長輩表示，未來有任何需要，都歡迎提出來，他一定盡力做好，致力打造樂齡台北，讓長輩在台北可以安心生活、養老。