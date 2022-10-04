國境解封在即，看好民眾赴日前的話題性，遠東SOGO百貨忠孝館今（4日）起至10月16日，於12F活動會館舉辦「秋の和風節京都展」，特別與日本當地京都府協辦，帶來京都及日本全國人氣美食、甜點、工藝品等，共集結75家品牌，其中京都品牌占27家、初登場8家，及10家日本職人實演美味。
本次活動集結京都經典老牌甜點，除了「鶴屋吉信」、「鼓月」、「普門庵」等，也特別推薦初登場的「舞妓の茶本舖」的抹茶草莓可可球、「長崎堂」的咖啡長崎蛋糕，及「鼓月」的千壽仙貝等。此外，精湛的職人藝品也是一大亮點，本次初登場由東京的「JIN」，帶來時尚又漂亮的珍珠。
SOGO忠孝館店長賴必昌表示，今年人潮與消費力都已回甦，加上10月中即將國境解封，消費者更期待赴日旅遊，因此日本美食的話題性更高，本次京都展還有5、6位日本職人專程來台，且與京都府共同協辦，可說相當道地有特色；其中「丸福本舖」的紀州梅過去參展銷售都非常傑出，檔期可創下250萬元業績，老闆還會親自寫信給老顧客打招呼，非常溫暖，還有「安藤亭炒麵」等展位過往業績也很好，預計12天檔期可達4200萬元，較去年成長13％。
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