不買對不起自己！高雄中央公園英迪格酒店也於10月4日至11月7日，推出為期一個月的秋季線上旅展限時搶購，住宿餐飲下殺2折起，首推讓所有人都為之瘋狂的「霸王級海鮮痛風宴一泊二食」住宿券，另可享用翌日豐盛半自助早餐。

「霸王級海鮮痛風宴一泊二食」雙人平日(週日至週五)入住高級房城市景觀房型，晚餐品嚐由鮮蝦、蛤蜊、中卷及各式海鮮料理而成的「漁夫返港慶豐收海鮮意麵」，以及嚴選高雄在地小農食材，散發香甜肉汁的「噗噗豚月見蓋飯」；另可享用翌日豐盛半自助早餐，無限量供應主廚特製精緻主餐、澎湃異國風味自助餐檯及世界麵包大師-「王鵬傑」所研發客製的美味麵包，一晚只要4666元，約只要29折。

除了超值的一泊二食專案，高雄英迪格酒店也針對家庭出遊及小團體旅行推出

「揪4要度假」平日住宿優惠，票券每張4666元，至多可容納4人入住舒適寬敞的家庭房，配備2張軟硬適中的雙人床，並擁有自在愜意的用餐休憩空間，免費享用Nesspresso膠囊咖啡，每人每晚不到1200元，約只要25折。

另可享有翌日Wok on the Park全日餐廳半自助吧豐盛早餐4客加購價1155元(原價2992元)，旅展折扣約39折。旅展票券效期自2022年10月4日至2023年11月7日，商品價格皆已含稅及服務費。想要預約年末或2023整年度的小旅行，就千萬不能錯過這一檔旅展優惠。