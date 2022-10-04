藝人趙小僑曾是偶像女子團體「七朵花」的隊長，外型亮麗的她出演多部電視劇，認真敬業態度受觀眾青睞，2017年她嫁給演員劉亮佐，與繼子劉子詮共同組成一家三口，時常透過社群平台曬出家人互動；7月趙小僑終於生下女兒，沒幾天蕁麻疹發作，不料近日她透露前一陣子全家都確診了，直言擔心女兒狀況。

趙小僑今（4）日在社群平台透露：「前一陣子我們全家都確診了，不過請大家放心我們也都解隔恢復了」，她承認這段時間非常辛苦，除了承受染疫之後的各種症狀，女兒「典典」的狀況更讓家人擔心，趙小僑感謝許多朋友私下問候，也謝謝所有的廠商體諒他們染疫，所以願意將工作延宕，她表示：「這一段時間的經歷我之後會拍成影片跟大家分享，希望能提醒大家疫情期間很多很重要的事情。也祝大家健康平安，病毒退散」。

照片中趙小僑素顏戴著黑框眼鏡，頭髮全數紮起，打扮相當樸素，女兒典典身穿紅衣，睜著水汪汪大眼看向媽媽，母女合照融化不少人；許多網友紛紛表達關心：「一切平安」、「好有愛的看著媽媽」、「典典寶寶的眼神超可愛」、「後續再好好補身體補起來」、「沒事就好！健康平安」、「典典眼睛一直盯著媽媽看ㄟ好可愛喔」。

趙小僑現身支持兒子主演的音樂劇。（圖／chao_hsiao_chiao Instagram）

近日趙小僑兒子劉子詮出演百老匯音樂劇夢幻愛程，全英文的表現讓許多觀眾讚不絕口，趙小僑和劉亮佐也特地到現場支持，根據時間推算應是在開演前就確診過，目前表演一切照常。