屏東縣長潘孟安(左)餵長輩吃蛋糕，一同歡慶重陽節。(屏縣府提供)

屏東縣長潘孟安為表達對長輩敬意，選在重陽節這天，在眾人陪伴下前往里港鄉百歲人瑞楊明義家中親自送上祝福，除致贈重陽敬老慰問禮金與賀卡，並協助總統府及衛福部贈送敬老狀、金鎖片等祝壽禮品。

住在里港鄉塔樓村百歲人瑞楊明義曾擔任彭厝、載興、新圍、九如及里港國小等校校長，1987年退休後將教育理念與熱情持續投入在社區，免費教學日語及日語歌曲，也在95歲獲得教育奉獻獎的榮譽。

楊明義女兒分享，父親是一位熱愛教學並鼓勵大家繼續學習的人，也曾擔任志工服務他人，保持愉悅心情、作息規律、均衡飲食，就是父親的健康之道。

根據縣府資料顯示，全縣最高齡人瑞106歲、共3位，分別居住萬巒鄉、東港鎮及新埤鄉，百歲人瑞計117人。社會處指出，截至8月底全縣老年人口有15萬3532人，占全縣人口19.20％。

潘孟安表示，面對高齡社會，屏縣為提昇長輩在生活獲得多元、數位及創新的學習熱忱，今年特開辦「銀閃閃學苑」，有數位學習、街舞、積木及美容等課程導入巷弄長照站，增進社區照顧關懷據點課程多元豐富度，讓阿公阿嬤跟上科技、潮流，同時增加社會參與機會。