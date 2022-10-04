不少家長認為「良好的儲蓄習慣要從小培養」，不過日前有一名人妻表示，家中經濟並不富裕，大兒子為了要買任天堂電玩Switch，每天都省下早餐錢，甚至還在班上「做生意」，存下幾千元後，卻被老公要求全數上繳，還說「這樣才是懂事的表現」，貼文一出，引來許多網友撻伐。

一名人妻在《爆料公社APP》發文表示，夫妻倆合計薪資約8萬元，但因背負房貸，生活並不寬裕，「基本上沒有花錢的興趣」。而平時也沒空準備早餐給兩個就讀國小的孩子，所以每天都會各給50元，除此之外沒有多餘的零用錢。

人妻透露，大兒子之前一直想要買任天堂電玩Switch，但夫妻倆一直都沒有答應，於是兒子每天都把早餐錢存下來，還在學校幫同學代寫作業或罰寫賺外快，千辛萬苦才終於存到幾千元。

沒想到老公見狀後，卻以家裡現金流緊張為由，命令大兒子上繳全部積蓄，直說「這樣才是懂事的表現」、「要當個聽話的好孩子」，對此，大兒子反駁，這些錢是他的私人財產，爸媽無權命令他上繳，完全沒料到會因此被揍，老公還當面弄壞了他最寶貝的漫畫和玩具，最後奪走兒子全部的積蓄。

過了一段時間，老公又再次要求孩子交出儲蓄，但兒子雙手一攤，表示沒有任何存款，老公便質問，「為什麼沒存錢？你怎麼亂花啊！」兒子氣得直說自己被「割韭菜」，父子倆你一言我一語，又爆發衝突。而這件事情也讓原PO無奈發問，「爸媽拿走孩子的儲蓄很不應該嗎？」

貼文曝光後，不少網友無法接受這名父親的行為，紛紛留言，「沒能力也不會教育，何苦殘害小孩」、「小孩很棒，家長很糟」、「以愛之名行勒索之實」、「當父母的是一個榜樣，爸爸怎麼對待兒子，以後兒子也會用同樣的方式對待他人」。不過，也有人質疑這篇文章的真實性，認為夫妻月薪8萬元，要在台北生活不至於這麼困苦。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。