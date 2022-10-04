雲林縣肉品市場整建工程動土，建構符合國際設施，展現照顧豬農決心。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣肉品市場整建工程動土，建構符合國際設施，展現照顧豬農決心。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣肉品市場整建工程動土，建構符合國際設施，展現照顧豬農決心。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣肉品市場成立逾40年，每天拍賣豬隻量占全台1成，為台灣少數同時具備豬、牛、羊等家畜屠宰線的肉品市場，雲林縣政府為照顧雲林養豬產業，並提供安全衛生的肉品給消費者，積極催生雲林縣肉品市場整建計畫，第1期整建工程由縣長張麗善主持動土典禮，將打造1個食品安全、人道屠宰、環境衛生、友善環境的現代化肉品市場，不僅讓雲林養豬產業能夠永續經營，也展現台灣豬肉進軍國際的決心。

雲林縣為養豬大縣，每年飼養頭數超過156萬頭、屠宰豬隻逾80萬頭，縣內有超過1200戶養豬戶，其中7成養豬規模在1、2000頭，養豬產業對雲林縣而言非常重要，因此張麗善上任第1天，為了展現杜絕非洲豬瘟的危害，宣布禁止廚餘進入養豬場。

雲林縣政府並將生廚餘、熟廚餘作成有機資材，預計在年底推出有機肥料「雲溉肥」，除可改善農民欠缺肥料的問題，也會以成本價減少大家的負擔，同時符合聯合國永續發展SDGs友善土地的需求及方向。此外，縣府還成立零瘦肉精聯盟並推出「雲響豬」品牌，提供健康新鮮美味的豬肉及加工品給消費者。

張麗善表示，早在中央開放瘦肉精豬肉進口前，雲林縣就開始進行肉品市場轉型計畫，大家都知道台灣在1997年面臨口蹄疫危害，走了20多年好不容易在2019年7月拔針，為了讓養豬產業更有競爭力，有機會將肉品銷售到國外，她請肉品市場積極啟動重建計畫，希望轉型成符合國際標準的現代化畜產冷鏈物流園區。

張麗善說，後來中央開放含有瘦肉精的豬肉進口台灣，養豬產業再次面臨衝擊，更堅定縣府推動肉品市場重建的決心。為降低瘦肉精豬肉對產業的衝擊，中央政府祭出百億基金，她認為應該要對養豬產地有更多的補助，協助雲林興建符合國際標準的肉品市場，但沒想到雲林縣每天屠宰2500到3000頭豬，重建計畫也都已完成，100多億的基金卻只獲得2.6億元，隔壁縣朴子屠宰場1天屠宰300頭，連規畫設計都沒有，卻可以獲得20億元補助，讓她忍不住想要抱屈。

張麗善指出，雲林縣肉品市場整建工程分成2期，總共26.9億元，第1期預計12.9億元，雖然沒有中央關愛的眼神，但為了養豬產業的需要，雲林縣還是毅然決然興建，由雲林縣政府、縣農會及虎尾鎮農會共同增資約3億元，肉品市場貸款7億多元，9月底舉行動土典禮，成為全台第1個展開整建的肉品市場，不僅展現縣府保護養豬產業的決心，也希望讓雲林縣的肉品在國內外都可以順利銷售。

雲林縣肉品市場總經理黃加安提到，為維護肉品市場營運，整建工程將分為2期進行，第1期整建工程總經費12.9億元，包含土建部分約8.9億元及屠宰設備費用4億元。經費籌措部分，向中央主管機關爭取2.76億元補助，肉品市場自籌10.2億元，雲林縣肉品市場不只是南部最大毛豬交易市場，更是豬農們一路走來的堅實夥伴。

黃加安表示，雲林縣政府創立的加工肉品品牌「雲饗豬」，不僅標榜沒有農藥殘留，更經過嚴格把關，擁有產銷履歷認證，提供大眾1個安心的選擇。而在下個階段，肉品市場將透過廠區重建工程，引進現代化設備，轉型國際標準的示範場，將來從屠宰、分切、加工、銷售、冷鏈採取一條龍模式，持續提供優質的豬肉製品給國人。