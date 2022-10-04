全球矚目的2022 FIFA卡達世界盃™足球賽即將熱鬧登場，中華電信MOD、Hami Video提供64場賽事完整轉播，中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信自2010年開始轉播世界盃足球賽，今年連續第四次取得轉播權，將挑戰同時在線100萬人次，全賽事2千萬人次的觀賽目標，打破去年東京奧運的轉播記錄。

中華電信同時於10月20日推出超值「Hami Video金球大禮包」，暢看Hami Video運動館150天，開賽後還可使用世足AR，還有機會抽中官方贊助商限量贈品，看足球、拿豪禮就在2022世足看中華。

中華電信MOD已成為國內民眾觀看運動賽事的首選平台，從東京奧運、北京冬奧、BWF羽球聯賽到全球矚目的世界盃足球賽。今年的卡達世界盃足球賽，MOD除64場全賽事獨家播出，另提供熱點回看等功能，不用擔心錯過重要賽事或熬夜追賽。中華電信MOD及Hami Video持續提供高品質、超穩定及不斷創新科技的轉播服務，拓展客戶觀賽新視野，陪國人一同瘋世足隨時享受魅力無窮的世足熱潮。

本屆世足中華電信MOD、Hami Video，自11月20日開幕起獨家完整轉播64場賽事，場場精彩不漏接，除了獨家世足AR轉播，還有廣受好評的多視角功能，獨家提供8個不同視角(1主視角＋7特殊視角)，可以隨時切換視角，提供身歷其境的高品質觀賽體驗。

Hami Video提供2022世足AR服務，更開創世界盃足球賽轉播新歷史，透過手持裝置，感受超現實的觀賽體驗，結合賽事分析、關鍵時刻集錦VOD、3D球員投像等功能；加上專屬MOD，於東京奧運首度採用、吸引上百萬流量的熱點回看功能。在精彩賽事中，快速找到精彩時刻(如進球、關鍵進攻)，即點即看。

「Hami Video金球大禮包」將於10／20正式上線，球迷獨享價888元！不僅可收視Hami Video運動館150天，盡情觀賞2022世足及國內外熱門運動賽事，還可使用2022世足AR。同時加碼祭出週週抽豪禮活動，愈早訂閱並至活動網站完成登錄，中獎機會愈大。