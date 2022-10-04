近日新北市烏來、石碇等地山區發生多起登山迷路事件，為提升山區救援能量，在地企業華友億公司董事長捐贈新北市消防局2輛災情勘查車，指定用於安和特搜分隊及石碇分隊，消防局主任秘書陳國忠代表受贈，消防局長黃德清說，這將對山區消防勤務助益甚大，感謝華友億董事長楊燈科熱心回饋公益。

捐贈典禮今天早上於新店消防分隊舉行，新北市政府消防局局長黃德清表示，災情勘查車平常用於各式災害勘查、巡邏以及指揮救災之外，更能將救災人員載送往救災現場，本次捐贈兩部四輪驅動災勘車造價共260萬元，感謝楊董事長熱心回饋公益，對山區消防勤務助益甚大。

據消防局統計，今年烏來山區及石碇山區山難案件已有26件，比去年全年多8件，尤其8月的紅河谷失蹤事件，消防局派遣250名警義消及民間救難團體前往搜索，多數為迷路、跌倒受傷，甚至有山友太晚入山、未攜帶燈具，進而摸黑下山求救。

楊燈科表示，了解山區資源較缺乏，山難救援案件激增，秉持「取之社會、用之社會」的精神，決定將這份心意用在最急需幫助的山區上，為消防救災工作盡份心力。