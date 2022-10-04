民進黨新北市長參選人林佳龍今（4）日下午，於三重疏洪道舉辦計程車司機挺林佳龍後援會成立，對於侯陣營指林佳龍政策抄襲，他回應表示，「其實大家都不會相信這種潑髒水、口水的動作」，並反嗆侯陣營對他的批評「不是不知所云就是搞錯重點！」

侯選辦今日上午開記者，批評林佳龍不僅政策抄襲而且還抄錯，林佳龍下午受訪時回應，批評對手此舉是「潑髒水」、「口水」，他表示自己從政以來所提出的各種政策不但創新也很有創意，更重要的是可以說到做到，他也再一次強調已經準備好了，隨時可以上場，要求侯友宜來辯論。

林佳龍指出，他所提的「溪北捷運」政策，指的是中運量的捷運，並且朝地下化或高架化來發展，與侯陣營一直強調的五泰輕軌是不一樣的，而當初在交通部長任內就曾建議將五泰輕軌發展成中運量的捷運系統，認為侯陣營對他的批評是搞錯重點，不然就是不知所云。

至於目前有關議題攻防，侯市府都由發言人、局處首長代打，是否會讓選戰熱度炒不起來，空戰難以施展？林佳龍則是批評侯友宜太過「靠勢」，並強調民調已經拉近到比之前朱立倫和游錫堃的差距更小，認為全力衝刺就會贏得最後勝利，投票當天的結果就是最好的民調。