新北市議會目前正在小組審查明年度預算，民進黨團議員質疑，國際事務是祕書處重點業務，但處長饒慶鈺對於城市交流、國際推廣等業務沒辦法詳細說明，且預算挪用說不清，這樣的預算編列，要怎麼說服議員。祕書處長饒慶鈺表示，祕書處辦理國際交流業務皆依預算相關法規執行，一切合法。

民進黨新北市議員周雅玲表示，在祕書處提供明年度各項預算的使用計畫書中，僅列舉汰換升降機、空調冰水主機、大樓供電系統，國際交流的事務竟完全沒有在書面資料中，是不敢主動提供，還是想透過簡單的書面資料，草草應付預算審查，相關預算科目在說明清楚前，暫列刪除。

議員黃俊哲則說，這幾年受到疫情影響，「城市國際交流旅費」科目無法出國可以理解，但國際交流間的交流並沒有停止，相關預算議會也沒有刪除，但秘書處光辦理9場線上會議就花了150萬元，而整筆預算中只有40萬元詳細說明是用來印製SDGs報告印製並送往國際，其餘並無詳細說明，今年6月初總質詢民進黨團針對SDGs的成效在已跟侯友宜市長檢討過一次，市府依然還是不改進。既然出國費用無法執行，就應該要保留、繳庫，而不是為了做而做。

審查會議員表示，城市交流費用，就應該執行在城市間的交流業務使用，市府挪用預算作為行銷已經不是個案，在本次預算審查的過程中，陸續被議員找到未依預算說明及計畫預算書將挪用到其他地方，顯然將議會當做橡皮圖章，市府這樣的做法非常不尊重地方民意機關。

祕書處長饒慶鈺回應，疫情期間因人員無法出國，為持續加強推動國際交流，將實體交流轉為線上，以達成國際交流實質成果。包括主辦及參與9場線上國際會議、將聯合國地方自願檢視報告SDGs VLR寄送國際圖書館等，光是2022新北國際永續論壇一場活動，就吸引線上跟線下來自全球4大洲、6個時區、10個國家、15座城市，還有ITU聯合國國際電信聯盟、UCLG ASPAC城市與地方政府聯合會亞太分會、GSEF全球社會經濟論壇、Google、MIH開放電動車聯盟、IGES日本地球環境策略研究院等國際講者與會，尤其新北多個姊妹市及友好城市如美國辛辛那提市長、加州庫比蒂諾市長、阿罕布拉市長、佛州邁阿密戴德郡及德國史坦堡縣紛紛上線支持新北，落實國際城市交流成效。