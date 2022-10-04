中市人夫怒告老婆小美與友人小王外遇，指控兩人對話鹹濕，小王曾連回：「我喜歡妳」12次，還說過：「我允許妳光著穿睡衣」，她回：「害你光想像就硬了」等語，已逾越男女正常交往，侵害配偶權請求損害賠償百萬；兩人都否認，辯稱開黃腔、單純玩笑話。法官認定兩人已逾越男女正常交往，判決連帶賠償20萬元，可上訴。

人夫指控，小美與夫妻兩人從事房仲的友人小王自2020年10月至2021年3月間交往甚密、Line對話鹹濕。小王：「我允許妳光著穿睡衣」，小美回：「害你光想像就硬了」；小王：「妳爽完了，問我有沒有想妳，我覺得對我來說很諷刺」、「想妳，又怎樣，妳在那邊跟妳老公爽」等語。

人夫說，小美傳訊：「我要聽」，小王竟連續回覆「我喜歡妳」12次；小美還寄裸照給小王，害他與女友分手，兩人的對談曖昧，可推知兩人幽會，甚至有過性交行為。

小美與小王抗辯指出，兩人一起跑房仲業務、經營客戶，有較密切聯絡與對話，引起小美丈夫與小王女友誤會而各發生爭吵，否認逾越男友正常交往。

小王辯稱，「害你光想像就硬了」是拳頭硬了想揍人；他喜歡動漫「海賊王」，小美將他暱稱等改成「海賊王」、「我戀上的囂張海賊女帝」，這是兩人長期培養出默契，才會有「戀上不戀上」的對話。

小王說，「裸照及三點照」只是小美弄的「合成照」，他的前女友發現後就不斷吃醋爭吵，他請小美幫忙道歉，而小美老公認為兩人有。

人夫與小美在今年3月間在法院和解離婚。法官認為，人夫控告情事都在婚姻存續期間，小美與小王兩人曖昧對話足以認定有不正常男女交往，判決連帶賠償20萬元。