「終於見證人面蜘蛛捕獵蝙蝠的傳說！」墾丁國家公園管理處員工楊政峰日前在宿舍拍下一幕罕見畫面，1隻小蝙蝠自投羅網、落在人面蜘蛛結的網上，被蜘蛛吐的絲包裹成木乃伊般，他興奮道，大自然的生態演繹正無聲上演中。

楊政峰指出，以前曾聽人說人面蜘蛛會捕捉蝙蝠，但他從未沒看過，如親眼見證傳說，那畫面實在令人震驚，其實這隻人面蜘蛛已織網一陣子，不時就有獵物自投羅網，但沒想到這次會是1隻蝙蝠，這可是傳說級的生態紀實，且在發現這隻已被包裹成木乃伊般的蝙蝠後幾天，又在地上發現已成乾屍的蝙蝠。

楊政峰推測，這隻已成木乃伊的蝙蝠品種，應是常見的東亞家蝠，他的飛行速度算是快的，但卻無法穿破蜘蛛網，可見這隻蜘蛛結的網有多堅韌，但也有可能是因蝙蝠體重較輕，而蜘蛛網太細導致所發出的超音波無法回波示警，才會導致蝙蝠自投羅網。

楊政峰說，這隻人面蜘蛛體長約5公分，加上腳展開約可突破13公分，人面蜘蛛是大型蜘蛛，廣泛分布在墾丁一帶，牠所結的網黏性極高，當獵物自投羅網後，人面蜘蛛會注入消化液分解獵物，再像吸木瓜牛奶般吸收，以往較常見牠捕捉麻雀，此次捕食蝙蝠令人嘖嘖稱奇。