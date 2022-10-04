腰圍增加不只是變胖，更會增加死亡風險。根據在西班牙巴塞羅那舉行的歐洲心髒病學會大會上發表的一份研究，腹部脂肪每增加1英吋，心臟衰竭的風險就會增加 11%，且比整體體重增加對心臟健康構成更大的危險。

據《每日郵報》報導，研究人員分析了 43萬名名40至70 歲的英國男性和女性的數據，研究追蹤時間長達13年，健康者的腰圍每增加一英吋，就會增加心臟病發作、中風或心律不整等心臟事件的風險。

腰圍最大的人患心血管健康問題的機率是腰圍最小的人的3.21 倍。令人驚訝的是，身體質量指數（BMI）最高的人罹患心臟衰竭的機率僅為最低者的2.65 倍。研究顯示，每增加1個BMI單位，心臟衰竭的機率就會增加9%。

首席研究員 Ayodipupo Oguntade博士表示，人體的內臟脂肪與心血管風險更為相關，也更為重要，因為圍繞腹部器官周圍的脂肪含有大量可導致心臟疾病的發炎因子，因此他建議隨時量測自身的腰圍，如果腰圍數字是身高的一半以上，就超過健康體重的範圍了。