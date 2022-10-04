基隆市安樂區基金一路4日下午2時許發生一起工安意外事故，電信外包商員工在安裝某工廠電梯的電話時，發生電梯墜落意外，導致57歲的吳姓工人跌倒，夾在電梯與梯間的縫隙中，當場死亡。全案已報請基隆地檢署偵辦，釐清事故原因。
據瞭解，4日下午2時許，電信外包商派遣吳男等人前往基隆市安樂區基金一路某工廠，進行電梯的電話線路工程。吳男在該工廠5樓進行電話工程，因為線路會經過電梯內，吳男便在電梯口進行維修。不料電梯突然作動，向下急墜，吳男站立不穩跌倒，卡在3樓到4樓之間。
雖然有其他工人也在現場，但事發突然，除按下緊急停止按鈕外，一時之間也只能目睹意外發生。
基隆市警察局第四分局大武崙派出所獲報趕赴現場，見吳男倒掛卡在電梯與門柱外層，經消防局救護人員到場，發現吳男已明顯死亡，由於身體變形卡在電梯縫隙中，現正由消防局救護人員搬移排除中。
案發現場已由員警拉起封鎖線警戒，並通知相關單位到場處理，全案報請基隆地檢署偵辦，釐清事故原因。
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