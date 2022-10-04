台灣將於10月13日起實施入境0+7，日本則是在10月11日起開放免簽自由行，悶了近3年無法滑雪的台灣滑雪客終於可在今年冬天來趟滑雪假期，在全球擁有許多座滑雪度假村的全包式假期品牌「Club Med」搶攻年底赴日滑雪商機，攜手星宇航空推出精品等級的聯名滑雪行程「北海道夢幻聯動，滑雪全包最動心​」專案吸客。

日本旅遊禁令即將於10月11日鬆綁，星宇航空10月28日啟動日本札幌全新航點，並以沉浸五感的飛行體驗，與每日1班的密集飛航，滿足疫後國人飛往日本旅遊的強大需求。擁有超過60年經營歷史的Club Med則是計畫於12月全新開幕北海道第3間滑雪度假村「Kiroro Peak行館」，提供國人頂級滑雪旅遊體驗。

Club Med台灣珂境總經理劉育慧表示 ﹕「除了Kiroro Peak行館全新開幕，為了提供消費者更優質的滑雪假期，疫情期間Club Med更將北海道Sahoro滑雪度假村的客房、大廳、吧檯等公共區域全面升級，搭配星宇航空台北-札幌來回機票，5天4夜每人最低6萬7500元起，限12月出發，此行程更涵蓋Covid-19緊急醫療保障，給旅客出國最佳的安心保障。」

Club Med精緻全包式滑雪假期提供免費分齡分級專業滑雪課程、全日滑雪通行證，讓初雪者乃至專業滑雪者都能按所需享受滑雪樂趣，還包含精緻舒適住房、3餐美食、無限暢飲吧台和多元豐富的室內與室外非滑雪活動，提供滑雪或是玩雪者豐富的雪季假期；度假村內也包含兒童照護服務，有幼兒俱樂部、兒童俱樂部及青少年俱樂部。到了冬季，度假村更搖身一變成為一座冬季樂園，琳瑯滿目的主題活動，讓孩子在熱情的度假村人員「G.O」的陪伴下，享受歡樂難忘的冬季假期。

Club Med全包式滑雪假期提供一系列滿足身心靈的活動，像是日式溫泉、露天風呂、溫水泳池、室內瑜珈體驗等。（Club Med提供）

這次聯名行程適用於Club Med位於北海道3間全包式雪村，包含全新的「Club Med Kiroro Peak 行館」、TripAdvisor評鑑第1名的「Club Med Tomamu」，以及大廳、吧檯、客房全新升級的「Club Med Sahoro」，全包式滑雪假期不僅包含星宇航空來回機票、住宿、美食、酒水、雪票、分級分齡滑雪教學以及夜間主題派對活動，還有日式溫泉、露天風呂、溫水泳池、室內瑜珈體驗等。

全新的「Club Med Kiroro Peak行館」設有最低年齡限制，旅客須年滿12歲，提供較高度假靜謐感以迎合不同客群。因雪場位置鄰近日本海，Kiroro每年冬季最高降雪量可達21公尺，是北海道雪場降雪量之冠，雪季長達160天可一路延續至5月初，對於喜愛滑雪的台灣旅客來說是一大福音。不滑雪的旅客除了可免費參加雪地健行外，亦可額外付費走出村外參加雪地騎馬或冰釣體驗；滑完雪後的旅客，最適合泡在露天風呂擺脫一整天疲累；最後享用融合日法的新式料理。

「北海道夢幻聯動，滑雪全包最動心​」專案，若訂購Club Med位於北海道的雪村，有Club Med Tomamu、Club Med Kiroro Peak或Club Med Sahoro， 搭配星宇航空台北-札幌來回機票，於12月出發行程的前100名旅客（限4歲以上）即可獲贈品牌限量好禮，包含價值1800元的「全套雪具1日免費租借」及價值1300元的「STARLUX x KINTO隨行保溫瓶」。

此外，為了回饋消費者，Club Med聯手星宇航空啟動「北海道全包滑雪假期」的抽獎活動，即日起至10月31日完成線上快問快答，就有機會抽中市價約25萬元的「北海道Kiroro Peak行館雙人食宿 + 星宇航空台北-札幌來回機票」，1人中獎，2人同遊。