指甲主要由角蛋白組成，裡面也藏有健康密碼。中醫認為，從指甲的顏色與外觀，就能得知身體潛在的健康狀況，例如當指甲呈現白色時，表示有貧血或營養不良等問題，若出現縱紋，當心是肝臟方面出問題，要多休息並注意日常作息，並分享8種指甲型態所對應的健康問題。

六福堂中醫診所在臉書粉專提到，中醫認為人體的筋脈依賴肝血的濡養，筋脈延伸到體外就是指甲，民眾可透過觀察指甲的變化，得知身體是否出問題，健康的指甲應呈現桃紅色或粉色，而且甲質厚薄適中、軟硬適度，不容易被折斷，表面光滑且有光澤，指甲邊緣整齊無缺損，月牙約占據指甲的五分之一，以乳白色為佳。

指甲若呈現「白色」，多由貧血、心力衰竭、營養不良等因素造成，此外肝硬化患者指甲也會發白和增厚；「深褐色」則是體內電解質不平衡或腎虛，當腎臟出現疾病，指尖處會有一條褐色的色帶，一半指甲根部呈現毛玻璃霧白色；「紫紅色」除了血液循環不好外，若經常性出現，可能有心、腦、血管方面的疾病問題；「黃色」有些是抽菸習慣造成，也有可能是攝取過多糖分，導致脾胃濕氣較重或真菌感染。

指甲上出現「白點」，多為缺乏微量元素，例如鈣、鐵，兒童方面需考慮腸胃道問題，比如寄生蟲；「縱紋」多反映肝臟情況，例如過疲、肝血不足、精神衰落、免疫低下或其他慢性疾病；「橫紋」多為心肺腎方面不足，例如心肌梗塞、腎功能不佳；「坑洞」指的是指甲出現針頭大小點狀凹陷，多與免疫方面問題有關，偶爾還會伴隨圓形禿、皮膚乾癬等狀況。