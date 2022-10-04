「御宿行旅雄中館」，光是裝潢就砸近億元，相當大手筆。（柯宗緯翻攝）

「御宿行旅雄中館」，光是裝潢就砸近億元，相當大手筆。（柯宗緯翻攝）

「御宿行旅雄中館」，光是裝潢就砸近億元，相當大手筆。（柯宗緯翻攝）

「御宿行旅雄中館」，光是裝潢就砸近億元，相當大手筆。（柯宗緯翻攝）

「御宿行旅雄中館」，光是裝潢就砸近億元，相當大手筆。（柯宗緯翻攝）

南台灣摩鐵大亨、御宿集團總裁劉坤福，看好國境解封後旅遊商機，在高雄車站附近成立全新品牌「御宿行旅雄中館」，光是裝潢就砸近億元，相當大手筆。他說，品牌定位時尚、新穎，即起至明年農曆過年前促銷，全館打5折，已做好準備，期待迎接國內外旅客。

身兼高雄市觀光協會理事長的劉坤福指出，觀光產業雖受疫情重創，但高雄在防疫第1名的市長陳其邁帶領下，不僅招商成績亮眼，觀光活動、城市行銷表現更加優異，獲旅館、旅行業、商圈、客運等業者代表力挺連任。

劉坤福表示，這次選在高雄火車站旁的建國三路打造全新品牌「御宿行旅」，總計118間房，光裝潢就砸了近億元；交通相當便捷，方便搭火車、捷運，轉乘高鐵、客運，相當適合商務出差或是旅行、家庭旅遊。

劉坤福指出，10月1日營運以來，住房率近7成，相當受到市場歡迎，價格也蠻有競爭力，即日起歡慶開幕，全館打5折，截至明年過年前都有此檔促銷。館內也首創「24小時點心吧」專區，讓客人吃免驚。訂房均附贈自助吧早餐。訂房專線：（07）285-5550。

針對國境即將解封，他則感到樂觀其成，雖然台灣旅客也會出國旅遊，但有信心國旅也會蓬勃發展，尤其高雄觀光產業建設做的非常好，活動又多，相信會吸引國外旅客觀光，「御宿」也會秉持「價格謙虛、品質驕傲」精神，迎接國內外旅客，而未來也有意再以「御宿行旅」品牌再拓點。

「御宿行旅雄中館」10月1日起營運，包括高雄市長陳其邁、高雄市觀光局長周玲妏、高雄市警察局長林炎田、高市旅館公會理事長周文彬、總統府諮議林育良、享溫馨董事長李東和等人都特地送花籃致意，可見劉坤福在政商界的好人緣。