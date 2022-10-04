中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝，日前現身民進黨台北市長參選人陳時中的競選總部成立大會，引來國民黨質疑指揮中心變成陳時中的第二競總；國民黨立委洪孟楷今天（4日）詢問，王必勝在本月1日疫情高原期沒開記者會，卻出席陳時中的競選總部成立大會，這樣合理嗎？衛福部長薛瑞元回應，假日時間無法管制個人行動。

洪孟楷表示，上個星期六共有4萬3千多人確診48例死亡，但上週末指揮中心卻沒開記者會，王必勝還出席陳時中的競選總部成立大會，請問合理嗎？薛瑞元回應，若是假日時間，無法管制個人行動自由。

洪孟楷提到，每天下午2點的疫情指揮中心，是否有必要每天開？行政院長蘇貞昌回應，過去2年9個月來，指揮中心確實發揮作用，讓國人能夠第一時間掌握最新疫情資訊。

洪孟楷批評，對於防疫指揮官放著自己的工作沒有完成，反而跑去參加競選總部成立，這些行為國人都將看在眼裡。