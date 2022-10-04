女星嚴立婷當年以「新光三越美少女冠軍」出道，之後嫁給職業籃球明星張智峰，育有1子1女，而她火辣外型加上直率性格相當討喜，近年活躍於主持圈，還搭檔綜藝大哥徐乃麟接手《醫師好辣》主持棒；嚴立婷今（4）日無預警自曝榮登毫無羞恥心女藝人榜首，因為吃了2個便當，讓大票網友也看傻眼，不敢相信她食量那麼大，身材還維持這麼好。

目前40歲的嚴立婷以亮眼外型卻有幽默談吐，在婆婆媽媽中相當討喜，儘管2018年發生臨時被告知不需要再錄影事件，事後還是活躍於主持圈，獲得不少談話性節目主持機會，搭檔不少前輩或名人，像是羅時豐、廖慶學等，9月更開始和徐乃麟一起扛起《醫師好辣》主持棒，實力無庸置疑。

嚴立婷吃2個便當的食量嚇壞粉絲。(圖/ 摘自嚴立婷Willson&Tina臉書)

嚴立婷今日下午在臉書分享錄影休息的花絮，透露自己榮登毫無羞恥心之女藝人榜首，並上傳她錄影休息吃便當的畫面，但細看發現她同時在吃2個便當，「這是關於一個女藝人吃2個便當的故事」。

嚴立婷發文後釣出不少藝人好友回應，名廚詹姆士一看就吐槽：「跩什麼，我…很久以前也吃不胖啊」、名人楊皓如還開玩笑問：「要不要全家人都帶來吃」；不少粉絲則被嚴立婷食量嚇到，驚呼：「長得漂亮又吃不胖，了不起啊」、「真的吃2個便當嗎？胃口也太好」、「不敢相信這是真的」。