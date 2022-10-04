三腳督失衡？TVBS昨(3日)公布台北市長候選人最新民調，蔣萬安40％，黃珊珊23％，陳時中22％，媒體人黃揚明今(4日)在《大新聞大爆卦》節目指出，黃珊珊被其他兩人瓜分20至29歲年輕票，難以複製台北市長柯文哲2014年的優勢，加上反綠陣營的「共主效應」，連民眾黨支持者都有5分之1流向蔣萬安；而蔣萬安在T台民調止住跌勢往上爬升，不要犯錯、持盈保泰就有很大機會勝選。

黃揚明表示，黃珊珊有一個很關鍵的點是，她的民眾黨的支持度在下降，而且下降得很大幅，跟上次比起來才1個多月，黃珊珊掉了5分之1的民眾黨支持者，上一次是7成5，這一次變6成，少了20%。理論上民眾黨支持者是黃珊珊的底氣，或說她的基本盤，突然說走就走，2成這已經算雪崩了。

「蔣萬安增加12％，是往蔣萬安這邊走。」黃揚明指出，黃珊珊在20至29歲、30至39歲不但沒有減少還增加，這表示年輕人沒有政黨屬性，會支持的就繼續支持下去，這有點像4年前的柯文哲，那時有人做出姚文智20至29歲支持度為0(的民調)，那時候柯文哲可以一個人拿8成。

黃揚明強調，這次黃珊珊為什麼沒辦法複製柯文哲，有一個關鍵就是，陳時中的年輕人支持度以民進黨來說不是高標，但可以固定拿2至3成，蔣萬安也是2至3成左右，所以當年輕選票被蠶食鯨吞的時候，妳再要複製一個柯文哲模式難度很高，這是黃珊珊的挑戰，最後50多天有沒有辦法突破這個困境。

「亮哥(郭正亮)昨天說我有聽，三腳督第一個鞏固基本盤，第二個互相抓啊咬啊打啊，最後才去玩棄保。」黃揚明說，現在看起來是你基本盤都還保不住，從T台民調可以看出，陳時中已經到底了，所以他沒有再往下掉，周玉蔻這事情，大家邏輯上都覺得陳時中應該崩盤，沒有，陳時中穩在2成2，這個民調公司調查你陳時中大概就到底了。黃珊珊崩的幅度比陳時中還高，她是掉3％，某種程度不得不思考一種東西叫「共主效應」。

黃揚明表示，當今天蔣萬安面對周玉蔻的抹黑攻擊，他變成藍營共主也好，或說反綠的共主，非綠陣營有一股力量認為，不能再讓民進黨囂張了，得選擇一個人，而他們朝向蔣萬安移動，所以蔣萬安往上。看T台民調，蔣萬安好幾週往下，趨勢沒有那麼樂觀，我們不會看他領先多少％，如果10月拉到個位數差距，到11月那就麻煩了。幸好這次是往上，接下來就是努力不要犯錯，持盈保泰，都還有很大的機會。