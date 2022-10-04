挾著《粽邪》系列電影超越1.2億的好票房，與第2部曲金馬獎3項、台北電影節7項入圍的好口碑，3部曲《粽邪3：開鬼門》籌備2年強勢回歸，原本預計4月底開拍，未料疫情來勢洶洶攪亂拍攝檔期，隨著高峰期驟臨人心惶惶，拍攝場地紛紛拒絕出借，導致工作被迫暫停，監製鄒介中表示這是他從影以來首次遭遇停拍。

這波疫情也造成許多演員與幕後團隊下半年檔期大亂，讓劇組不得不將一切歸零，直到疫情趨緩，加緊發條上演「重組團隊」、「重找演員」、「重新訓練」、「重新啟動」的復拍四重奏，怎料屋漏偏逢連夜雨，主創團隊人員相繼確診，讓開鏡時間一延再延。

《粽邪3_開鬼門》由宗教顧問陳貫豪（左一）帶領導演、監製等人舉行開鏡儀式。（華影提供）

好在電影終於在本月順利開鏡，卡司找來張庭瑚、陳博正、吳奕蓉、劉國劭（左起）、草屯囝仔阿倉等人，更邀請來金馬獎美術、造型、動作團隊，鄒介中有信心地說：「電影描述鍾馗的故事，預計明年鬼月上映，馗爺保佑，相信一切都是最好的安排！」