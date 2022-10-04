藝人王子（邱勝翊）目前住在內湖豪宅，不過卻被鄰居指控是「惡鄰」。對此，房產專家Sway分析，這代表幾千萬買的豪宅的隔音，搞不好跟幾百萬買的平房差不多，並分享4種避免噪音的方法。

王子目前住在向好友昆凌承租的內湖豪宅，不過卻被周刊報導是「惡鄰」，經常在屋內發出巨大聲響直到凌晨2、3點。對此，王子透過經紀公司喜鵲娛樂回應，和家人幾個月前接到鄰居反映後，一直都以誠意態度跟對方溝通解決，也已減少家中聚會、注意時間以及音量，之後會更謹慎。

Sway在臉書粉專「Sway房市觀測站」分析，這代表著豪宅的大門、窗戶、地板「很普通｣，幾千萬買的豪宅的隔音，搞不好跟幾百萬買的平房差不多，「那個道歉很沒道歉，他的鄰居真辛苦」。

Sway也分享4招隔音好方法，1、天花板做隔音層可以稍稍降低樓上腳步聲，但沒啥用，買樓板厚度超過20公分並且加上隔音工法（墊）效果較佳；2、真的氣密窗可以隔音，請加配全熱交換器（交換室內外空氣的同時維持室內溫度）。

Sway說明，3、大門隔音取決於四周的膠條，平價的用了幾年就得更換；4、太敏感的人最好住頂樓或透天，「因為豪宅也會吵，規劃再棒的隔音工法，都抵不過偷工減料，請成屋後實際測試」。