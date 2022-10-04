917、918強震重挫台東觀光，台東縣府今天宣布加碼千萬旅遊補助，台東縣觀光協會理事長潘貴蘭說，在地業者也加碼推優惠方案。（蔡旻妤攝）

917、918強震重挫台東觀光，台東縣府宣布加碼1000萬旅遊補助。（蔡旻妤攝）

918強震造成台鐵花東路段中斷，衝擊對台東觀光產業。台東旅宿業者統計雙十節連續假期退房率達5成，台東縣政府4日宣布加碼1000萬振興觀光，自11日起補助縣內飯店業者每房500元。台東縣觀光協會也響應加碼1億元推出「台東電子消費券」，鼓勵外縣市民眾年底前到台東旅遊。

花東鐵路因為地震中斷，台東火車站的人潮大幅減少；本周末即將迎來雙十節連假，但台東縣飯店旅宿業者統計，退房率有5成。交通部觀光局自10月1日起推出團體旅遊補助1萬元措施，鼓勵團體到東部旅遊，訂房率大約恢復1成。

台東縣長饒慶鈴4日宣布，平日周日到周四連續住宿，每1個房間補助500元。全縣約有2萬間的旅宿客房，若以每天賣出7000間計算，縣府加碼補助的1000萬元，預估不到3天就會用完，但縣府強調這是拋磚引玉。

台東旅館公會理事長高泉傑表示，918地震後，台東受損不嚴重，但觀光旅宿業績卻一落千丈，往年10月份因為連假訂房率平均6至7成，但今年迄今平均大概只有3成，期待透過縣府及在地業者共同加碼，鼓勵更多人到台東旅遊。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭也隨後宣布，在地觀光業者聯合加碼1億元，到年底前提供每位遊客100至500元的台東縣消費券，提供遊客在全縣將近100家的協會會員商店消費抵用。

對此，林姓遊客說，覺得還不錯，出門玩總是得花錢，多少有補助比較好，可分擔一些費用。許姓遊客則認為，如果能補助更多的金額，才能提高出門意願。

交通及觀光發展處表示，年底前尚有台東光祭、台灣國際衝浪公開賽、池上秋收稻穗藝術節、Pasiwali、台東慢食節等多項精彩大型活動，歡迎大家把握機會，隨時啟程來場台東慢活之旅。