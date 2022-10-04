NIKI將於12月13日首度來台開唱。（Live Nation Taiwan提供）

23歲亞裔全才新女聲NIKI在15歲就被小天后泰勒絲（Taylor Swift）欽點為雅加達演唱會的開場嘉賓，連人氣韓國女團「BLACKPINK」成員LISA都曾公開表示NIKI是她最喜歡的女歌手之一，2人經常在社群媒體上隔空互動，LISA更曾親自到NIKI演出現場力挺，還開心曬出合照。NIKI終於要在今年展開首次亞洲巡演，台灣場將於12月登場。

出生成長於印尼雅加達，目前旅居於洛杉磯的NIKI，從小受到90年代R＆B音樂的影響，求學時期就開始在YouTube上傳翻唱歌曲和原創歌曲影片，如電流般竄入耳朵令人戰慄的獨特嗓音，讓NIKI迅速在網路上累積高人氣，吸引逾4萬名訂閱，更吸引了知名嘻哈品牌88rising的注意，將其納入旗下，能歌能寫的創作才華讓她在短時間內便擄獲眾師兄和歌迷的目光。

NIKI透過2021年和英國電音雙人組合「HONNE」的合作曲〈COMING HOME〉、和日本樂團「SEKAI NO OWARI」合作的〈FOREVER〉等作品，讓更多人認識到她的音樂魅力，於今年站上指標性音樂祭科切拉音樂節（Coachella）舞台，成為首位登上科切拉的印尼籍歌手，歐美巡演更是幾乎場場秒殺完售。

以本名《NICOLE》為名的新專輯是她在全球爆紅之後，挖出高中時期未經修飾、充滿民謠風格的作品，重新審視自己創作過程而發行的心血結晶。有如日記般記錄著NIKI青少女時期的叛逆與心碎，透過這些歌曲讓歌迷走入時光隧道，和NIKI重返那段我們都曾經歷過的青春歲月。

「NICOLE - NIKI ASIA TOUR 2022 LIVE IN TAIPEI」將在12月13日（二）晚間8點在新莊Zepp New Taipei舉行，明天（5日）上午10點至下午5點Live Nation Taiwan會員預購，後天（6日）上午10點於拓元售票系統全面開賣。