方便民眾倒垃圾，也兼顧清潔人員安全，台中市政府環保局2020年起申請環保署補助試辦1個月垃圾定時定點收運，今年延長至3個月，將針對人口較集中的北區、北屯區試辦，環保局指出，收運服務在每個定點停等約5至10分鐘，讓民眾不必再拎著大包小包垃圾、追著垃圾車跑。

環保局北區清潔隊長賴竣男表示，從2020年開始，在不影響原來收運垃圾路線的情況下，以加派人力的方式試辦為期1個月的定點收運服務，主要針對倒垃圾民眾較多的地點做定點服務，今年試辦期限從原本的1個月延長至3個月，已從8月起開始辦理。

賴竣男說，目前規畫的10處定點收運垃圾地點分別為武昌路201號、青島一街4號、德化街650號、英才路190號、太平路81號、自強一街6-1號、國泰街92號、榮華街18號、崇興路二段108號及育德路110號，環保局是採定點收運與沿街收運雙軌並行方式，藉以讓民眾逐漸接受定點收運垃圾的方式，減少追垃圾車的情況發生。

在北屯區部分，今年5月2日起到7月底，環保局也規畫崇德路二段346巷25弄13號、旅順路二段78號、松和街與國泰巷口、興安路二段412號共4處地點執行定點收運服務，清潔隊員劉文宗說，沿街收運垃圾的方式，因垃圾車必須沿著大街小巷收運、要停停走走，可能影響周邊人車，相當考驗技術，定點收運的方式較能有充足時間，也可在現場引導民眾進行分類。

環保局表示，在沿街收運垃圾時，通常垃圾車停留時間僅1至2分鐘，定點收運則可停留5至10分鐘，時間較充裕；環保局在試辦定點收運服務前，已先與里鄰長溝通並發送宣傳單告知民眾，目前試辦期間也會聽取民眾意見，將做為未來垃圾收運的參考。