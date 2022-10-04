韓美聯合演習，韓國出動的是F-15K，而美軍出的是F-16。(圖/美國空軍)

韓國表態不忍了！韓國 F-15K戰鬥轟炸機在美韓聯合軍演期間，對黃海島嶼的靶場投放2枚JADAM 精準炸彈，皆成功命中目標。這隱涵著韓國具備事先摧毀北韓彈道飛彈的實力。

韓聯社報導，韓國聯合參謀會議（ Joint Chiefs of Staff,JCS）表示，在與美國戰機進行聯合打擊的空中演習之際，F-15K戰機向無人島靶場投下了聯合直攻彈藥炸彈JADAM，參與這場轟炸演練的有4架 韓國F-15K戰機，以及4架駐韓美軍F-16戰機。

JCS的新聞稿說的頗為強硬，「通過空中精確打擊演習，韓國和美國盟友展示了應對任何北方威脅的嚴厲回應，我們根據同盟協議，具備對挑釁源頭進行精確打擊實力。」

新聞稿提到的「北方威脅」、「挑釁源頭」，幾乎已接明確指責北韓，就差沒有直接點名。

北韓在過去兩周內，已連續進行了多次飛彈試射，種類包括彈道飛彈、巡弋飛彈，有跡象表明，北韓有可能進行第7次核試驗也可能在近期展開。