南投縣政府攜手廉政署、檢察署等跨部會首度成立殯儀館新建工程採購廉政平台。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣立殯儀館落成40多年，禮廳、靈堂、冰櫃等設施老舊且嚴重不足，南投縣長林明溱籌措約4億元，預計在東側空地新建殯儀館，提供更舒適的治喪環境，4日攜手廉政署、檢察署等跨部會首度成立「南投縣立殯儀館新建工程採購廉政平台」，並召開新建工程招標說明會，獲得廠商熱烈迴響。

南投縣副縣長陳正昇與法務部廉政署中調組長陳德芳、南投檢察署主任檢察官李俊毅、法務部南投縣調查站主任蔡健崇、縣府建設處長李正偉、民政處長吳燕玲、政風處李俊樓及採購中心主任歐怡彣等人，共同宣示「採購廉政平台」啟動，將秉持「跨域合作、公私協力、行政透明、全民監督」，讓工程如期、如質完成。

陳正昇說，縣立殯儀館使用超過40年，館內僅各級禮廳4間、靈堂12間、冰櫃38屜，設施老舊且不敷使用，每逢民俗旺日，禮廳、靈堂、冰櫃供不應求，縣長林明溱苦民所苦，計畫在既有殯儀館東側空地新建殯儀館，將可增加24間以上靈堂、6間以上禮廳及90屜以上冰櫃，辦理招標2年多來已流標多次。

陳正昇表示，南投殯儀館新建工程總經費近4億元，透過採購廉政平台的跨域合作方式，由檢調及廉政署的強力防貪、肅貪能量相挺，盼公開透明、免除不當外力威脅下，能順利招標、發包及施工。

陳德芳指出，南投縣府首次導入機關採購廉政平台機制，藉由跨域溝通聯繫，及時解決與排除問題，作為執行斌管心建公城同仁最堅實的後盾， 相信排除外部勢力不當干預，維護廠商合理權益，使工程能如期、如質、無垢完成，讓縣民享有更優質的治喪環境。