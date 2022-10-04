獨立製表師的作品因產量稀少且做工精緻，是鐘表玩家鎖定珍藏的標的，下了訂單等上一兩年都是常有的事。近來格羅斯曼（Moritz Grossmann）新登場的UNIVERSALZEIT世界時間腕表，Krayon於2018年拿下日內瓦鐘表大賞最具創意獎的Everywhere Horizon腕表，都是珍藏級的獨立製表作品。

Moritz Grossmann新款UNIVERSALZEIT世界時間腕表，表盤上美麗世界地圖十分精緻。（Moritz Grossmann提供）

Moritz Grossmann是19世紀最偉大的製表大師，2008年，獨立製表師Christine Hutter以Moritz Grossmann大師為名創立品牌，承襲大師著重細節、不斷創新的製表精神，即起登台的UNIVERSALZEIT世界時間腕表即是代表作品，表盤共有6個視窗，分別代表五大洲6個城市的時間，搭配精美的世界地圖表盤設計，全球時區一目瞭然，無需進行任何調整，搭載Grossmann設計打造的100.7型自製機芯，內外皆美，從細節中皆能領略大師風範。

UNIVERSALZEIT世界時區腕表的創作靈感，源自Moritz Grossmann在1885年在萊比錫發表〈世界時間與市民生活導論〉論文演說，大師當時就已預知全球盛行航海冒險的風氣，將為鐘表掀起全新的革命，而就在他在熱烈掌聲中返回座位時，卻突然倒下，旋及不幸逝世，為了紀念大師當年洞悉未來的真知卓見，延續大師未竟的使命，Moritz Grossmann設計可在表盤同時顯示不同時區的UNIVERSALZEIT世界時區腕表。

Moritz Grossmann的Zentralsekunde腕表，大三針格局簡潔俐落。（Moritz Grossmann提供）

Moritz Grossmann的DATE Turquoise腕表，綠松石色紐索紋表盤別具特色。（Moritz Grossmann提供）

除了Moritz Grossmann，獨立製表師Krayon的Everywhere Horizon腕表也是別具設計創意的腕表作品，這只榮獲2018年日內瓦鐘大賞最具創意獎（GPHG）的Everywhere Horizon腕表，不僅具有世界時區功能，還可在表盤上顯示任何地方的日出和日落時間，其高複雜功能的程度可見一斑，得獎可謂實至名歸。