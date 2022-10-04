大陸《證券時報》4日報導，大陸各地房市進入傳統「銀十」重要節點，房企加快入市步伐。在十一長假前夕推出的樓市利多政策禮包，一定程度提振了購房者信心，黃金周期間，不少房企聯動大陸全國各項目，推出打折優惠，透過大幅度折扣、送大禮等方式吸引購房者。

在深圳新房市場，深圳貝殼研究院統計，截至9月28日，2022年9月深圳新房住宅供應已經達到1萬0693套，環比增長115.7％，創年內月度供應最高值，不少開發商為了搶占「金九銀十」銷售時機逐步發力，因此9月住宅供應主要集中於中下旬。最近幾天，多個建案相繼取證，加入「搶客」大戰。今年開發商衝刺業績力度，比往年都要強。

打折是最為常用手段。目前深圳在售新房項目都推出了假期促銷活動，其中商務公寓折扣最大，多個住宅新盤專案都推出8.8折到9.6折優惠活動，龍華區更有商務公寓推出的折扣相當於備案價的5折。即便是深圳房價較高的南山區，也有商務公寓推出不同程度折扣。

除了折扣，送物業管理費、家庭大禮包，甚至抽金豆等活動層出不窮。如此打折背後是開發商也面臨資金壓力，而且「銀十」也是房企搶收市場、完成年度指標的關鍵時機。

中指研究院深圳分院研究總監童曉玲認為：「9月、10月深圳將有多個新房項目入市，其中不乏中心地段的豪宅和改善專案。相信在大量新盤入市的帶動下，深圳樓市成交量將進一步增加。同時消費者面臨更多選擇，樓市成交將相對更加理性。此外，預計後續深圳在外部整體政策環境持續優化、房貸利率下降、疫情得到有效控制等多重利好因素的帶動下，市場活躍度將進一步好轉。」

克爾瑞研究中心認為，在輪番政策暖風的作用下，市場信心或將逐漸恢復，短期房地產市場也將逐步回穩，但城市分化加劇。「上海、杭州等市場熱度有望慣性延續，成交或將高位保持；廣州、深圳、蘇州等一線及強二線城市市場或將持續修復，即便是南寧、瀋陽、昆明等弱二線城市，第四季市場也有望穩住；多數三四線城市市場或將艱難探底，十一小長假，三四線城市返鄉置業或將整體弱於往年，更可能在部分人口輸出大市、部分降價力度較大的樓盤（建案）予以體現。」

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，銷售疲弱導致開發商資金繼續緊張下降，不得不繼續降價促銷，形成房價下跌預期，買房預期更加弱化。銷售不得力，預期不振，資金鏈緊張，導致風險繼續釋放。這個惡性循環，只有在需求端好轉了以後，才能得到緩解。因此，近期的政策導向都是在提振需求端的預期。

李宇嘉預計，房市已經開始慢慢地觸及底部，盡管觸底後的走勢不明朗，甚至可能一段時間在底部徘徊，但不太可能再大幅度下行了。