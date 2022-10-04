台東縣政府今年與台灣設計研究院簽署合作備忘錄，將以台東市衛生所（如圖）作為第1個公衛服務優化的示範場域。（蔡旻妤攝）

台東縣政府今年與台灣設計研究院合作，縣長饒慶鈴（左）與台灣設計研究院長張基義（右）4日共同簽署合作備忘錄。（蔡旻妤攝）

台東縣政府今年與台灣設計研究院合作，縣長饒慶鈴（左）與台灣設計研究院長張基義（右）4日共同簽署合作備忘錄。（蔡旻妤攝）

台東縣政府今年與台灣設計研究院合作，縣長饒慶鈴（左）與台灣設計研究院長張基義（右）4日共同簽署合作備忘錄。（蔡旻妤攝）

台東縣政府今年與台灣設計研究院合作，台東縣長饒慶鈴致詞畫面。（蔡旻妤攝）

台東縣政府與台灣設計研究院攜手合作，將設計導入城市治理，台東縣長饒慶鈴4日下午與台灣設計研究院長張基義共同簽署合作備忘錄，以台東市衛生所作為第1個公衛服務優化的示範場域，打造出具高效能、專業、便利及親民的衛生所。

饒慶鈴表示，衛生所是偏鄉醫療重點，希望藉由台東市衛生所再設計案，成為其他衛生所典範，提升縣內鄉鎮的醫療能量。台東市衛生所服務人數為全縣最高，加上高齡化的人口結構，是社區重要醫療據點，無論服務動線、使用空間皆待改善。

台灣設計研究院2021年於新北市鶯歌、汐止、新店、金山等推動「衛生所再設計」計畫，廣受好評且獲得金點設計獎等多項殊榮，期望將成功經驗複製到台東，提升公衛服務環境與品質。

台灣設計研究院院長張基義指出，「台東市衛生所再設計」包括空間、動線、系統指標，都將導入服務流程重新梳理，從內到外重新改造，使整體環境更符合疫後時代新型態的各類服務，提供兒童、成人、銀髮族群全方位的友善公衛現場，也期待未來持續與台東縣合作，以衛生所再設計做為起點，帶動更多公共服務創新。

台東縣衛生局表示，衛生所是偏鄉重要醫療據點，4年來縣府爭取約4.2億元經費，新建及整建全縣3分之1衛生所，提升鄉鎮醫療能量，而台東市衛生所作為台東首間「衛生所再設計」改造案例，別具指標性意義，希望建立典範，拓展到各鄉鎮衛生所，用設計帶給民眾更專業安心的公衛場域。