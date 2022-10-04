前高雄市長韓國瑜與國民黨高雄市長參選人柯志恩碰面。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

前高雄市長韓國瑜與國民黨高雄市長參選人柯志恩碰面。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

傳出前高雄市長韓國瑜今（4）日將回高雄，並與國民黨高雄市長參選人柯志恩碰面，但行程相當保密。下午5時許柯志恩親自出面，他證實韓今晚將參加同鄉會，在會前2人也已經見面，並留下互碰手肘打氣同框照，柯志恩強調，雙方沒有多談關於選舉事宜，是場輕鬆茶敘。

前高雄市長韓國瑜4日回到高雄，傳出將與柯志恩碰面，但行程相當保密，有媒體在高雄市黨部守候一整天，也未見韓國瑜現身。下午5時柯志恩現身黨部，證實韓國瑜今晚將參加同鄉會，會前2人也碰面，在場還有柯志恩的競總主委葉匡時，雙方面談了約半個多小時，照片中可見韓國瑜身穿簡單襯衫，頭戴鴨舌帽，與柯志恩互碰手肘打氣，另一張則是2人坐在座位上合影。

柯志恩提到，2人見面是相當輕鬆的茶敘，她透露，韓國瑜有說高雄還是充滿希望的城市，希望未來若有機會的話可以多談高雄如何跟國際接軌，以及如何讓高雄基層勞工和人民賺到更好生活待遇，全程都是用輕鬆的方式，沒有談到選戰策略，純粹談他認為的高雄未來以及彼此的家人。

她提到，之前本來就會與韓國瑜傳訊息和電話聯絡，由於韓國瑜自從退出幕前就不太談政治問題，因此雙方見面還是定位在朋友到高雄聊天，過程中也沒有提到陳其邁，也沒有聊到選前之夜安排。被問到韓有無教參戰守則？柯說：「韓國瑜和柯志恩風格非常不同，我也無法『複製』他選戰策略，當然不會去多做討論。」

至於韓國瑜何時會現身柯志恩的公開造勢場合？柯志恩說，韓國瑜是國民黨助選團副團長，未來會到不同地方造勢和宣講等輔選活動，一切由韓國瑜團隊發布，也向媒體透露應該很快就會看到韓國瑜，笑說：「他變白白胖胖我反而變黑黑瘦瘦」。據悉，韓國瑜10月10日將會現身於已故議長許崑源女兒許采蓁的競選總部成立晚會。