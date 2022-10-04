國境解封在即，遠東SOGO百貨忠孝館即日起於12樓活動會館舉辦「秋の和風節京都展」，遠東SOGO百貨忠孝館店長賴必昌表示，要趕在解封前，讓消費者回味東瀛美味，為期12天活動預估業績可達4200萬元，較上次京都展(2019年)業績成長13％，比疫情前還熱絡。

10月13日國境解封，遠東SOGO百貨分析，日本機票貴、住宿也貴，大多數國人不會趕在第一時間出國，這次特別帶來京都、全國當地人氣美食，集結75家品牌，其中，京都占27家，包括經典老牌甜點大蒐羅、必備伴手禮等，而初登場有8家，還有大阪等地美食。

賴必昌表示，京都展舉辦12天，目的是見好就收，消費者才有動員的效果；現在防疫政策是與病毒共存，賴必昌分析，大家都出遊、聚餐的心情，與去年拿到五倍券的消費情境大不相同，加上供應鏈問題陸續解決，服裝、彩妝、餐飲等業績都明顯成長，對第4季內需消費是「審慎樂觀」。