迎接品蟹季節到來，以川揚料理見長的COZZI Blu和逸飯店．桃園館「逸薈軒」，為滿足饕客嗜蟹味蕾，特選來自澳洲與印尼純淨水域的「旭蟹」、「沙公」與「沙母」三款活蟹，搭配多種創新料理手法，打造全新「金風逸品蟹」饗宴，包含經典川味「重慶烹香干鍋燒」、融會台粵精髓的「芙蓉五柳花雕燴」，以及川粵辛香料交織而成「干椒金蒜十三香」，集鹹、香、鮮、麻風味大成。「金風逸品蟹」饗宴10月15日至12月31日限期開賣，售價1,180元+10%起，需提前三天預定，饕客暢享醇香、品嘗秋蟹「嗑」不容緩。

COZZI Blu和逸飯店．桃園館「逸薈軒」，年年皆以特色秋蟹菜餚驚豔消費者，今年以風味多元的「金風逸品蟹」饗宴，開啟消費者的全新味覺蟹逅。 品蟹首重新鮮，因此逸薈軒特別選用澳洲、印尼空運來台的三款活體蟹，無汙染水質讓蟹肉鮮甜、蟹膏豐腴更勝以往，包含清甜細緻的旭蟹、肉質飽滿的沙公以及蟹膏香濃的沙母，可任選獨創的三種料理技法，盡現秋蟹濃淡兩相宜的千嬌百媚。

經典川味「重慶烹香干鍋燒」，以逸薈軒主廚朱堯顯馳名的十三香為醬料基礎，再加入獨門自製的辣椒醬與辣油，先以大火逼出醬香與鑊氣，再轉以小火巴汁，使得香氣在口中久久縈繞，鹹鮮微辣卻不致搶了活蟹甘甜，是嗜重口的饕客首選。同樣以十三香為基底的「干椒金蒜十三香」，則在主廚的巧思下，有了全然不同的變革，以廣受喜愛的粵式避風塘炒蟹為發想，保留其使用大量蒜酥的特色，再注入川菜元素，創意加上酥脆嗆香的辣椒餅乾和十三香一同拌炒，將口感和香氣提升至全新境界。

喜歡螃蟹的淡雅清麗，融會台粵精髓的「芙蓉五柳花雕燴」很適合大小朋友闔家品嘗，以傳統台菜宴席中常見的「芙蓉五柳」為靈魂，先以土雞蛋炒製滑蛋羹而成「芙蓉」，再燴入洋蔥、青紅椒、木耳絲等，待螃蟹下鍋和起鍋前皆點上溫潤窖藏的花雕酒，淡淡酒香交織蛋香，為鮮美蟹肉沁入醉人風味，香氣層層堆疊、相得益彰。

逸薈軒的常駐明星菜式「蟹黃豆腐煲」也不容錯過，不惜重本使用純正足量的大閘蟹粉與蟹膏，並加入蟹腿肉、烏蔘、干貝、蝦仁一同煨煮，讓雞蛋豆腐吸飽海鮮精華、金黃澄亮的羹湯香濃有味，啟人食慾。

逸薈軒「金風逸品蟹」饗宴，自10月15日起至12月31日止限期販售，供饕客自由選擇喜愛的三款活蟹與其限定推出的料理手法，旭蟹售價1,180元、沙公2,180元、沙母2,280元，以單隻計價，須另加一成服務費，並於三天前完成預訂。