高雄一名前職業軍人，先前透過手機遊戲結識年僅14歲的少女，後續接連與少女發生4次性行為，直到少女母親查看手機，才驚覺兩人偷嘗禁果，憤而報警逮人。高雄地院審結，依妨害性自主等罪，應執行7月徒刑，緩刑2年，可上訴。

判決書指出，吳男為志願役軍人，現已退役，而2020年10月服役期間，透過手機遊戲認識14歲少女，明確知悉少女仍未成年，吳男卻於2021年1月至3月之間，4度不違反少女意願，與少女發生性行為，直到少女母親察看少女手機，才驚覺少女與陌生男子發生性行為，立刻報警處理。

高雄地院審理時，吳男坦承犯罪，法官認為，吳男明知少女為14歲以上未滿16歲的少女，對性自主能力與判斷能力未成熟，卻未能克制己身的情慾衝動，與少女發生性行為，雖然並未違反少女意願，但仍對其身心發展產生影響。

法官念及吳男認罪，也與少女及其母親達成調解，此外少女及其母親替吳男請求輕量刑與緩刑的判決，故認定吳男已對所為有所悔悟且致力彌補，依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交等4罪，各處4月徒刑，應執行7月徒刑，緩刑2年，期間付保護管束，並須接受4場法治教育。