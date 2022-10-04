金管會昨揭露有7家保險業者淨值比低於3％，市場傳出保戶大量解約；金管會保險局今日回應，各業者營業狀況都正常，沒出現異常解約情況。專家也表示，保戶若想解約應是怕後續出險無法得到理賠，但淨值與現金流無關。保險局昨也表示，業者現金流沒問題。

金管會保險局長施瓊華昨（3）日指出，業者現金流沒問題，8月看到整個壽險業保費收入1.6兆、給付約1.2兆，現金與約當現金9000億元。

美國強勢升息，致業者債券資產評價帳面減損，9月壽險業淨值超跌，淨值低於3％業者為南山人壽-0.59％，保誠1.5％，國泰2.64％，三商美邦2.1％，宏泰2.2％，安聯1.13％，第一金人壽2.03％。

業界希望用財報資產重分類來挽救淨值，這需要先進行會計公報解釋，立委高嘉瑜指金管會為了幫南山人壽掩蓋淨值虧損，竟超高效率的在半天內馬上安排「閉門會議」，是緊急護航南山人壽大會。

保險局回應，這議題屬於會計公報解釋、非改變，是會研基金會的權責；此會議邀集證期局、壽險公會與壽險公司、會計專家、四大會計事務所等共同商討意見，提供給會研基金會參考。至於要變更重新分類，依公報規定由高階管理階層決定，並要符合公報規定，選擇重開帳、或重分類，今天所有業者都有邀請，大家都能表示意見。強調這不是金管會的寬容措施，純粹是解釋，業者後續要依規辦理。