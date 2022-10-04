宜蘭地方法院排定，將於10月31召開準備庭，傳訊林姿妙等15人到庭進行準備程序，釐清與整理相關爭點。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙與縣府同仁、羅東鎮公所涉嫌貪汙等案，於8月23日被宜蘭地檢署起訴；宜蘭地方法院排定，將於10月31召開準備庭，傳訊林姿妙等15人到庭進行準備程序，釐清與整理相關爭點；林姿妙希望縣民10月31日一起到地院旁聽，讓她把真相還原、證明清白。

宜蘭地檢署依貪污、偽造文書、財產來源不明、洗錢等罪嫌起訴15人，其中，被告中有10人具有公務員身分，5人非公務員，非公務員當中有一人為林姿妙女兒林羿伶；全案接續由宜蘭地院審理。

宜蘭地方法院9月1日電腦抽籤分案，已排定10月31日上午9時召開準備程序庭，宜蘭地方法院分案由刑一庭審理，即宜蘭地方法院院長莊深淵擔任審判長、陳錦雯任受命法官、程明慧任陪席法官組成合議庭。

受命法官陳錦雯行準備程序，將排序傳喚15名被告，針對檢方起訴的爭點，進行整理與釐清。確認雙方爭點後，讓當事人申請調查證據，完成後，下一階段就會召開審理庭進入案件審理程序。

對此，國民黨宜蘭縣黨團回應，縣長林姿妙希望縣民10月31日一起到地院旁聽，讓她把真相還原、證明清白，到時候民進黨再也不能將起訴書當文宣品，把地檢署做競選總部，一路藉偵查不公開讓綠媒恣意抹黑，公平公開獨立的審判，呼籲大家一起來。