沈慧虹4日成立獸醫師後援會，現場超過30位獸醫師到場，為沈慧虹加油打氣。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹4日成立獸醫師後援會，長期致力於動保政策、獸醫師制度改善的立法委員蘇巧慧也共同出席，現場超過30位獸醫師到場，為沈慧虹加油打氣，沈慧虹表示，將讓新竹市成為友善動物的城市，未來她將延續經驗，讓新竹光榮再續。

新竹市獸醫師公會理事長陳明遠表示，8年前，獸醫師團體的主管機關編制在產發處的農漁畜牧科，隨動保議題不斷衍伸，編制已無法符合需求，經過不斷反映仍無法改變，直到前市長林智堅市上任，才成立動物保護及防疫所，並爭取經費成立動保園區、改善動物收容環境。

陳明遠說，近年的經驗，讓自己體會到1個有經驗的執政團隊有經驗，再加上民間的力量，就可以達到雙贏、讓新竹市更好更幸福，為了讓新竹市政延續、光榮繼續，希望獸醫界團結，一起讓沈慧虹高票當選。

蘇巧慧指出，自己有幸在立法院，推動「獸醫師法」修法，讓獸醫師助理有正式身分，疫情期間，許多防疫工作皆與動物相關，公費獸醫師需求變多、工作繁重，但人數卻一直下降，她也主動反應提高公費獸醫師加給，行政院去年也調整政策，核定公務獸醫師增加工作獎金。

沈慧虹表示，新竹是幸福城市，一座幸福城市的指標，就是小孩和動物，能夠讓孩子和動物露出笑容，安心生活的城市，才是幸福城市。過去8年，在獸醫師的協助下，新竹市的動物和小孩都變得更快樂，市府團隊和獸醫師共同合作，改造全新的新竹動物園，棲地變成兩倍大，動物更快樂、伙食更豐富，也重新整理新竹左岸的狗狗公園、新建動物保護教育園區，這些沒有獸醫師的專業都做不到。

不只如此，這幾年是新竹市翻轉最大、史上最多建設的黃金期，她帶著市府團隊，一起完成公道三通車、兒童醫院新建、關埔國小、華德福實驗學校、翻轉南寮漁港等建設，甚至連人行步道都大大整理，讓行人和毛小孩可以一起優雅地在人行道上散步。

沈慧虹說，自己投入選舉後，已經舉辦超過50場市政願景說明會、20場政見發表會，在3位參選人中，只有自己每個禮拜都舉辦政見發表會，她要用行動告訴市民，幸福不是口號，而是具體的政策，而昨天公布的最新民調，也證明市民希望的是會做事、有經驗，而不是只會抹黑造謠的市長，請大家最後50多天，繼續支持沈慧虹，讓她延續新竹光榮。